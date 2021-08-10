В Грузии фиксируют рекордный суточный прирост больных COVID-19. Правительство ужесточает ограничения

В Грузии за минувшие сутки выявили более пять тысяч новых случаев коронавируса — это самый высокий суточный показатель в стране с начала пандемии COVID-19.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По информации Национального центра по контролю заболеваний, в Грузии за сутки медики зарегистрировали 5 697 новых заражений. В последний раз подобные показатели были в декабре 2020 года — 5 декабря выявили 5 450 случаев.

Кроме того, за сутки умерли 54 пациента, что тоже является максимальным показателем за все время пандемии (предыдущий зафиксировали 19 декабря 2020 года — 53).

Общее число летальных случаев в стране составляет 6 182, а количество подтвержденных случаев инфицирования — 455 846, при этом выздоровели 406 475 человек.