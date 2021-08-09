В Грузии возвращают обязательное ношение масок

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом Координационный совет решил вернуть в Грузии повседневное и повсеместное ношение масок. С 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются больше пяти человек, нужно надевать маску.
Об этом пишет агентство Новости-Грузия.
Ранее власти запретили проведение поминок, свадеб и юбилеев в помещениях общественного питания. За нарушение норм накладывали штраф в размере 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов).
Кроме того, с прошлого года не работают ночные клубы.
По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Грузии зафиксировали 2 236 новых заражений и 44 летальных случая. Согласно статистике Минздрава, каждый десятый тест на COVID-19 в течение последней недели дает положительный результат.
- 22 июня в Грузии отменили обязательное ношение масок на улице.