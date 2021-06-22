В Грузии разрешили не носить маски на улице. С 1 июля отменят комендантский час

В Грузии отменили обязательное ношение масок на улице, а с 1 июля прекратит действовать комендантский час.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге 22 июня.

«С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час», — сказал он.