У Грузії дозволили не носити маски на вулиці. З 1 липня скасують комендантську годину

У Грузії скасували обовʼязкове носіння масок на вулиці, а з 1 липня припинить дію комендантська година.
Про це заявив прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі на брифінгу 22 червня.
«Відсьогодні носіння масок на відкритому просторі не є обовʼязковим. Зняття обмеження не поширюється на транспорт і закриті приміщення. З 1 липня буде скасовано обмеження на пересування, так звана комендантська година», — сказав він.
За словами Гарібашвілі, за два тижні у Грузію доставлять два мільйони доз вакцин проти коронавірусу — у країні почнеться активна фаза вакцинації.
- Комендантську годину у Грузії ввели в березні 2020 року, улітку його скасували, проте після погіршення ситуації з коронавірусом у листопаді його знов запровадили. Понад пів року це обмеження діяло з 21:00 до 05:00, у травні його початок перенесли на 23:00, а з 1 червня його завершення перенесли на 04:00.
- З 1 червня Грузія відкрила сухопутні кордони країни, які через карантинні обмеження були закриті з березня 2020 року. Для вʼїзду у країну потрібен негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до вʼїзду, або свідоцтво про проходження повної вакцинації.
- 3 червня Україна та Грузія домовилися про взаємне визнання паспортів вакцинації від коронавірусу.