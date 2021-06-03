Украина и Грузия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинет министров.

Во время рабочего визита в Грузию премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили. Во время встречи стороны коснулись вопроса активизации туризма между Украиной и Грузией и договорились о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19.

«Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран поспособствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границ нашими гражданами», — отметил Шмыгаль.

Стороны также договорились провести до конца этого года десятое заседание Совместной межправительственной украино-грузинскую комиссию по вопросам экономического сотрудничества.