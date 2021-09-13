В Грузии возобновили работу общественного транспорта

В Грузии после месяца жесткого карантина возобновили работу общественного транспорта.
Об этом пишет «Новости Грузия».
Общественный транспорт запустили в пяти крупнейших городах страны: Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди. Для пассажиров заработали метро, автобусы, микроавтобусы и канатные дороги.
Правила перевозки остаются такими же — в транспорте разрешено ехать только в защитных масках, также нужно обязательно соблюдать социальную дистанцию.
Общественный транспорт в Грузии за период пандемии останавливался уже четыре раза. Таким образом власти страны пытаются сдерживать распространение коронавируса.
- Напомним, что с 10 августа в Грузии на улице и в помещениях, где собираются более пяти человек, нужно надевать маску.
- Ранее власти запретили проводить поминки, свадьбы и юбилеи в заведениях общественного питания. За нарушение норм предусмотрен штраф — 10 тысяч лари (около $3 тысяч). Кроме того, с прошлого года не работают ночные клубы.