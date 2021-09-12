У півтори тисячі хасидів після повернення до Ізраїлю з України виявили коронавірус

Близько півтори тисячі хасидів отримали позитивний тест на коронавірус після повернення до Ізраїлю з України.

Про це пише Haaretz.

За даними МОЗ Ізраїлю, за вихідні 1 713 людей, які приїхали з-за кордону, отримали позитивний результат тесту на коронавірус. З них 1 439 повернулися з України. Ще 47 приїхали з Молдови, 23 — з Австрії та 18 — з США.

Раніше ізраїльська поліція заявила, що близько 200 хасидів приїхали з України з фальшивими негативними тестами на коронавірус, коли деякі з них після тестування в Ізраїлі отримали позитивний результат. Тепер їх підозрюють у шахрайстві, підробці документів, а також у поширенні інфекційного захворювання, що може стати кримінальним злочином в Ізраїлі.