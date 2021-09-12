У полутора тысяч хасидов после возвращения в Израиль из Украины выявили коронавирус

Около полутора тысяч хасидов получили положительный тест на коронавирус после возвращения в Израиль из Украины.

Об этом пишет Haaretz.

По данным Минздрава Израиля, за выходные 1 713 людей, приехавших из-за границы, получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 1 439 вернулись из Украины. Еще 47 приехали из Молдовы, 23 — из Австрии и 18 — из США.

Ранее израильская полиция заявила, что около 200 хасидов приехали из Украины с фальшивыми негативными тестами на коронавирус, когда некоторые из них после тестирования в Израиле получили положительный результат. Теперь их подозревают в мошенничестве, подделке документов, а также в распространении инфекционного заболевания, которое может стать уголовным преступлением в Израиле.