У полутора тысяч хасидов после возвращения в Израиль из Украины выявили коронавирус

Около полутора тысяч хасидов получили положительный тест на коронавирус после возвращения в Израиль из Украины.
Об этом пишет Haaretz.
По данным Минздрава Израиля, за выходные 1 713 людей, приехавших из-за границы, получили положительный результат теста на коронавирус. Из них 1 439 вернулись из Украины. Еще 47 приехали из Молдовы, 23 — из Австрии и 18 — из США.
Ранее израильская полиция заявила, что около 200 хасидов приехали из Украины с фальшивыми негативными тестами на коронавирус, когда некоторые из них после тестирования в Израиле получили положительный результат. Теперь их подозревают в мошенничестве, подделке документов, а также в распространении инфекционного заболевания, которое может стать уголовным преступлением в Израиле.
- В этом году празднование Рош га-Шана пришлось на 6-8 сентября, в Умань прибыли более 20 тысяч хасидов. В Нацполиции заявили, что во время празднования грубых правонарушений не выявили.