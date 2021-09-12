Переможницею US Open стала 18-річна тенісистка — вперше за 44 роки британка. Її вже називають «сенсацією»

У фіналі турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу перемогла Емма Радукану, яка виступала за Британію. Їй протистояла канадка Лейла Фернандес.

Радукану виграла з рахунком 6:4, 6:3.

BBC пише, що обидві дівчини, яким немає і двадцяти, стали сенсацією цього турніру: фінал між номерами 150 і 73 у світовому рейтингу тенісисток WTA навряд чи хтось міг передбачити. Радукану перебувала так низько в рейтингу, що їй довелося починати боротьбу на US Open з кваліфікаційних раундів. Емма всі їх виграла і стала першою в історії жінкою, яка вийшла в фінал турніру Великого шлему таким шляхом.

Крім цього, з цією перемогою Радукану стає: