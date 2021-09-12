Победительницей US Open стала 18-летняя теннисистка — впервые за 44 года британка. Ее уже называют «сенсацией»

В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила Эмма Радукану, которая выступала за Британию. Ей противостояла канадка Лейла Фернандес.

Радукану выиграла со счетом 6:4, 6:3.

BBC пишет, что обе девушки, которым нет и двадцати, стали сенсацией этого турнира: финал между номерами 150 и 73 в мировом рейтинге теннисисток WTA вряд ли кто-то мог предположить. Радукану находилась так низко в рейтинге, что ей пришлось начинать борьбу на US Open с квалификационных раундов. Эмма все их выиграла и стала первой в истории женщиной, которая вышла в финал турнира Большого шлема таким путем.

Кроме этого, с этой победой Радукану становится: