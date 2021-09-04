Третья ракетка мира Осака объявила о перерыве в карьере после проигрыша на US Open

Японская теннисистка Наоми Осака сделает еще один перерыв в спортивной карьере, после того как выбыла из турнира US Open в третьем раунде. Она проиграла 18-летней Лейле Фернандес со счетом 5 — 7, 7 — 6 (7 — 2), 6 — 4.

«Мне кажется, я нахожусь в точке, где нужно понять, чем мне хочется заниматься. Честно говоря, я не знаю, когда сыграю следующий матч. Думаю, я сделаю перерыв на какое-то время», — сказала расплакавшаяся Осака на пресс-конференции после матча.

Спортсменка только недавно вернулась к соревнованиям, после паузы из-за проблем с психическим здоровьем.

В мае японка сначала отказалась общаться с журналистами на турнире Ролан Гаррос, а затем и вовсе отказалась от участия в соревнованиях, заявив, что «должна какое-то время побыть вдали от кортов».

Третья ракетка мира рассказала, что с тех пор, как она впервые стала чемпионкой Большого шлема в 2018 году, у нее появились психологические проблемы — тревога и депрессия.

Она отметила, что в последнее время победы не приносят ей радости.

«Я скорее чувствую облегчение. А когда проигрываю, мне становится очень грустно. Я не думаю, что это нормально», — добавила она.