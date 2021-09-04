Третя ракетка світу Осака оголосила про перерву в карʼєрі після програшу на US Open

Японська тенісистка Наомі Осака зробить ще одну перерву у спортивній карʼєрі, після того як вибула з турніру US Open у третьому раунді. Вона програла 18-річній Лейлі Фернандес із рахунком 5 — 7, 7 — 6 (7 — 2), 6 — 4.

«Мені здається, я перебуваю в точці, де потрібно зрозуміти, чим мені хочеться займатися. Чесно кажучи, я не знаю, коли зіграю наступний матч. Думаю, я візьму перерву на деякий час», — сказала розплакана Осака на пресконференції після матчу.

Спортсменка тільки недавно повернулася до змагань, після паузи через проблеми з психічним здоровʼям.

У травні японка спочатку відмовилася спілкуватися з журналістами на турнірі Ролан Гаррос, а потім взагалі відмовилася від участі у змаганнях, заявивши, що «повинна якийсь час побути далеко від кортів».

Третя ракетка світу розповіла, що відтоді, як вона вперше стала чемпіонкою Великого шлему у 2018 році, у неї зʼявилися психологічні проблеми — тривога та депресія.

Вона зазначила, що останнім часом перемоги більше не приносять їй радості.

«Я швидше відчуваю полегшення. А коли програю, мені стає дуже сумно. Я не думаю, що це нормально», — додала вона.