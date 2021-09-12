Головний приз Венеційського кінофестивалю отримав французький фільм «Подія»

Головний приз Венеційського кінофестивалю у вигляді статуетки «Золотого лева» отримав французький фільм «Подія» режисерки Одрі Діван.
«Подія» - екранізація однойменного роману Анни Ерно. У ньому письменниця розповідає про те, як вона зробила аборт в 1960-х роках — тоді вони у Франції були ще незаконні.
За головний приз Венеційського кінофестивалю боролася 21 картина. «Срібного лева» кінофестивалю отримав Джейн Кемпіон за фільм «Влада пса», а володарем Гран-Прі став Паоло Соррентіно, який зняв кінокартину «Рука бога».
Крім цього, кращим актором визнали Джона Арсіла («На роботі: Зниклі 8»), кращою акторкою — Пенелопу Крус («Паралельні матері»).
- Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу. На ньому показали три українські фільми: стрічку режисера Валентина Васяновича «Відблиск», фільми Олега Сенцова «Носоріг» і Петера Керекеша «Цензорка». Останній отримав нагороду у секції «Горизонти» за Найкращий сценарій.
- У 2020 році «Золотого лева» отримала стрічка «Земля кочівників» режисерки Хлої Чжао. Головну роль у фільмі зіграла володарка двох «Оскарів» Френсіс Макдорманд. За сюжетом її героїня вирушає в подорож західною частиною Америки на своєму фургоні після того, як у її рідному місті сталася економічна криза.