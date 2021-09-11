Український фільм «Цензорка» здобув нагороду на Венеційському кінофестивалі

Фільм 107 Mothers («Цензорка») Петера Керекеша отримав нагороду у секції «Горизонти» за Найкращий сценарій на 78-ому Венеційському кінофестивалі.

Про це повідомив український кінодистрибʼютор Arthouse Traffic.

Фільм розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до увʼязнення в одній із виправних установ Одеси.

Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: увʼязненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми.

Первісна назва стрічки «107 матерів». Автори сценарію — Іван Остроховський та Петро Керекеш, який також є режисером фільму. Соціальна драма знята у копродукції України, Чехії та Словаччини.

У цій же програмі за нагороди змагався інший український фільм — стрічка «Носоріг» Олега Сенцова, а за головну нагороду фестивалю — «Золотого лева» — змагався новий фільм Валентина Васяновича «Відблиск». Він увійшов до основної конкурсної програми.

Головну нагороду 78-го Венеціанського кінофестивалю отримала стрічка «Подія» режисерки Одрі Діван.

Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу.