Украинский фильм «Цензорка» получил награду на Венецианском кинофестивале

Фильм 107 Mothers ( «Цензорка» ) Петера Керекеша получил награду в секции «Горизонты» за лучший сценарий на 78-м Венецианском кинофестивале.

Об этом сообщил украинский кинодистрибьютор Arthouse Traffic.

Фильм рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одной из исправительных учреждений Одессы.

Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми.

Первоначальное название фильма «107 матерей». Авторы сценария — Иван Остроховский и Петр Керекеш, который также является режиссером фильма. Социальная драма снята в копродукции Украины, Чехии и Словакии.

В этой же программе за награды боролся другой украинский фильм — лента «Носорог» Олега Сенцова, а за главную награду фестиваля — «Золотого льва» — соревновался новый фильм Валентина Васяновича «Відблиск». Он вошел в основную конкурсную программу.

Главную награду 78-го Венецианского кинофестиваля получила лента «Событие» режиссера Одри Диван.

Венецианский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных кинофестивалей мира.