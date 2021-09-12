Главный приз Венецианского кинофестиваля получил французский фильм «Событие»

Главный приз Венецианского кинофестиваля в виде статуэтки «Золотого льва» получил французский фильм «Событие» режиссера Одри Диван.

«Событие» — экранизация одноименного романа Анни Эрно. В нем писательница рассказывает о том, как она сделала аборт в 1960-х годах — тогда они во Франции были еще незаконны.

За главный приз Венецианского кинофестиваля боролась 21 картина. «Серебряного льва» кинофестиваля получил Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса», а обладателем Гран-При стал Паоло Соррентино, снявший кинокартину «Рука бога».

Кроме этого, лучшим актером признан Джон Арсилья («На работе: Пропавшие 8»), лучшей актрисой — Пенелопа Крус («Параллельные матери»).