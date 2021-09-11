Секретар РНБО: В українській аграрній сфері є щонайменше два-три олігархи

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав мораторій на продаж сільськогосподарської землі прикладом впливу олігархів на економіку України. Він вважає, що в українській аграрній сфері є щонайменше два або три олігархи.
Про це він сказав під час виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Києві.
«Десятки років в Україні саме латифундисти, яким потрібен був час, щоб накопичити свої земельні ділянки, користувалися можливістю, корумпували Верховну Раду, і вона постійно відмовляла у вільному продажі землі. Нарешті це сталося», — сказав він.
На думку Данілова, саме відсутність вільного продажу сільськогосподарської землі зіграла роль у становленні олігархічної системи в цьому секторі економіки.
«Ми маємо вже щонайменше два-три олігархи саме в аграрній сфері, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство [забороняло вільний продаж землі]», — додав секретар РНБО.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацював з 1 липня 2021 року і не діятиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності не продаватимуть. Питання про продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.