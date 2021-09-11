Секретарь СНБО: В украинской аграрной сфере есть как минимум два-три олигарха

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал мораторий на продажу сельскохозяйственной земли примером влияния олигархов на экономику Украины. Он считает, что в украинской аграрной сфере есть как минимум два или три олигарха.

Об этом он сказал во время выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

«Десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить свои земельные участки, пользовались возможностью, коррумпировали Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли. В конце концов это произошло», — сказал он.

По мнению Данилова, именно отсутствие свободной продажи сельскохозяйственной земли сыграло свою роль в становлении олигархической системы в этом секторе экономики.

«Мы имеем уже как минимум два-три олигарха именно в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство [запрещало свободную продажу земли]», — добавил секретарь СНБО.