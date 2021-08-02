Минагрополитики: За первый месяц работы рынка земли заключили более 3 тысяч соглашений о продаже

В Министерстве агрополитики сообщили, что за месяц работы рынка земли зарегистрировали 3 277 сделок о продаже.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на сегодня заключено 3 277 сделок в рамках действующего рынка земли. Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4 327 нотариусов», — отметили там.

В целом украинцы уже продали почти 6 тысяч гектаров земли. Больше всего продали земли в Полтавской области — 845 гектаров. Меньше же в Киеве — всего 3 гектара.