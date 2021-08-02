Мінагрополітики: За перший місяць роботи ринку землі уклали понад 3 тисячі угод про продаж

У Міністерстві агрополітики повідомили, що за місяць роботи ринку землі зареєстрували 3 277 угод про продаж.
Про це пише пресслужба відомства.
«Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4 327 нотаріусів», — зазначили там.
Загалом українці вже продали майже 6 тисяч гектарів землі. Найбільше продали землі у Полтавській області — 845 гектарів. Найменше ж у Києві — усього 3 гектари.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацював з 1 липня 2021 року і не діятиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Питання про продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.