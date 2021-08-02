Мінагрополітики: За перший місяць роботи ринку землі уклали понад 3 тисячі угод про продаж

У Міністерстві агрополітики повідомили, що за місяць роботи ринку землі зареєстрували 3 277 угод про продаж.

Про це пише пресслужба відомства.

«Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 3 277 угод в рамках чинного ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4 327 нотаріусів», — зазначили там.

Загалом українці вже продали майже 6 тисяч гектарів землі. Найбільше продали землі у Полтавській області — 845 гектарів. Найменше ж у Києві — усього 3 гектари.