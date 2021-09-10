Премію імені Довженка присудили режисерці Ворожбит

Зазначається, що премію присуджено Ворожбит за «видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва». Іншим пунктом Зеленський встановив розмір премії імені Довженка у 2021 році на рівні 200 тисяч гривень.

Наталка Ворожбит — український драматург, режисерка, сценаристка. Написала сценарії до таких фільмів, як «Кіборги» та «Дике поле», а також серіалу «Спіймати Кайдаша». У 2020 році дебютувала як режисерка із фільмом «Погані дороги», який отримав нагороду на «Тижні критики» Венеційського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків «Кіноколо».