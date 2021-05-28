Церемонію вручення премії «Оскар» у 2022 році перенесли на місяць

Американська кіноакадемія перенесла церемонію вручення премії «Оскар» у 2022 році на місяць.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

«Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук і ABC сьогодні оголосили, що 94-та церемонія вручення Оскара переноситься на неділю, 27 березня 2022 року», — йдеться у заяві.

Там також додали, що не виключають, що і ця дата буде неостаточною і церемонію знову можуть перенести. Жодних причин такого рішення вони не називають.

Згідно з оновленим розкладом остаточних номінантів на «Оскар» планують оголосити 8 лютого 2022 року.