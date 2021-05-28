Церемонию вручения премии «Оскар» в 2022 году перенесли на месяц

Американская киноакадемия перенесла церемонию вручения премии «Оскар» в 2022 году на месяц.

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

«Американская Академия кинематографических искусств и наук и ABC сегодня объявили, что 94-я церемония вручения Оскара перенесется на воскресенье, 27 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

Там также добавили, что не исключают, что и эта дата будет неокончательной и церемонию снова могут перенести. Никаких причин такого решения они не называют.

Согласно новому расписанию окончательных номинантов на «Оскар» планируют объявить 8 февраля 2022 года.