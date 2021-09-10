Премию имени Довженко присудили режиссеру Ворожбит

Отмечается, что премия присуждена Ворожбит за «выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства». Другим пунктом указа Зеленский установил размер премии имени Довженко в 2021 году на уровне 200 тысяч гривен.

Наталья Ворожбит — украинский драматург, режиссер, сценарист. Написала сценарии к таким фильмам, как «Киборги» и «Дикое поле», а также сериалу «Поймать Кайдаша». В 2020 году дебютировала как режиссер с фильмом «Плохие дороги», который получил награду на «Неделе критики» Венецианского кинофестиваля и три награды Национальной премии кинокритиков «Кіноколо».