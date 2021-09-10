ДБР викрило масштабну схему контрабанди російського пального в Україну

Державне бюро розслідувань викрило масштабну контрабандну схему ввезення російського пального через порти Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Організатори використовували вантажні кораблі під українським прапором, які здійснювали комерційні рейси в іноземні порти. Екіпажі відключали системи автоматичної ідентифікації суден на маршруті до Румунії, Туреччини та Болгарії. З відключеними «маячками» кораблі прямували у визначену акваторію, де приймали нафтопродукти з російських танкерів. Завантажені пальним кораблі поверталися на затверджений маршрут і знову з’являлися на радарах.

Після заходу до румунських, турецьких і болгарських портів судна поверталися в Україну. Для розмитнення пального організатори підробляли документацію, в якій вказували іншу країну походження продукції, оскільки при офіційній закупівлі пального у резидентів Росії органи митниці та ДПС застосовують до імпортера додаткові заходи контролю. Для мінімізації податків ділки також занижували обсяги ввезеного пального.

Оборудка з контрабандним пальним проводилась через Одеську митницю. З початку року ці судна легально ввезли в Україну 27 тисяч тонн нафтопродуктів. За інформацією слідства, це третина від реально імпортованого пального.

Слідчі зʼясували, що масштабна схема «безперешкодного» ввезення російського пального деякими українськими фірмами відбувається за сприяння посадовців Одеської та Енергетичної митниць і Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час перевірок виявлені порушення в діяльності митних складів на терміналах, де зберігалися ввезені нафтопродукти.