ГБР разоблачило масштабную схему контрабанды российского топлива в Украину

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную контрабандную схему ввоза российского топлива через порты Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключенными «маячками» корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

После захода в румынские, турецкие и болгарские порты суда возвращались в Украину. Для растаможивания организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов России органы таможни и налоговая применяют к импортеру дополнительные меры контроля. Для минимизации налогов дельцы также занижали объемы ввозимого топлива.

Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. С начала года эти суда легально ввезли в Украину 27 тысяч тонн нефтепродуктов. По информации следствия, это треть от реально импортируемого в Украину топлива.

Следователи выяснили, что масштабную схему «беспрепятственного» ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами покрывали должностные лица Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы. Во время проверок выявили нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты.