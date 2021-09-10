У Білорусі дівчину оштрафували майже на $1 000 за біло-червоне волосся

Мешканку Мінська оштрафували за те, що її волосся було пофарбоване в білий і червоний кольори.
Про це пише правозахисний центр «Вясна».
Уранці 9 вересня на вулиці Одинцова в Мінську затримали 19-річну Вікторію Левін. «Міліцію зацікавив колір волосся дівчини, тому її затримали та відвезли до Фрунзенського РУВС. На неї склали протокол за статтею 24.23 КоАП, де написали, що вона «провела пікетування, маючи на голові забарвлення волосся біло-червоного кольору», — повідомляють правозахисники.
Судове засідання відбулося того ж дня. Дівчину оштрафували на 2 320 білоруських рублів (майже $1 000).
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