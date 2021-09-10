В Беларуси девушку оштрафовали почти на $1 000 за бело-красные волосы

Жительницу Минска оштрафовали за то, что ее волосы были выкрашены в белый и красный цвета.

Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

Утром 9 сентября на улице Одинцова в Минске задержали 19-летнюю Викторию Лёвину. «Милицию заинтересовал цвет волос девушки, поэтому ее задержали и отвезли во Фрунзенское РУВД. На нее составили протокол по статье 24.23 КоАП, где написали, что она «провела пикетирование, имея на голове окраску волос бело-красно-белого цвета», — сообщают правозащитники.

Судебное заседание состоялось в тот же день. Девушку оштрафовали на 2 320 беларусских рублей (почти $1 000).