«Понад 10 тисяч довідок з початку року». СБУ викрила у Києві підробників свідоцтв про вакцинацію та ПЛР-тестів

Служба безпеки України викрила у столиці масштабну схему з підробки довідок про вакцинацію та результати ПЛР-тестів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З початку року зловмисники видали понад 10 тисяч фальшивок і заробили на цьому близько 5 мільйонів грн. Схему організував столичний підприємець. Він вже притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів.

Чоловік організував «підпільну лабораторію» у власному помешканні у Шевченківському районі Києва. Клієнтів шукав через столичні турагентства, де працювали його родичі.

За даними слідства, зловмисники пропонували туристам «зручне» отримання довідок для подорожей: не потрібно було відвідувати лабораторію, робити тести чи вакцинуватися. На додаток можна було придбати одразу дві «довідки» – для вильоту за кордон, і для повернення додому. Вартість однієї становила 500 гривень.

Під час обшуку в помешканні організатора, правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та про вакцинацію, підроблені печатки медичних установ, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами.