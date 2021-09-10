«Более 10 тысяч справок с начала года». СБУ разоблачила в Киеве подделку свидетельств о вакцинации и ПЦР-тестов

Служба безопасности Украины разоблачила в столице масштабную схему по подделке справок о вакцинации и результатах ПЦР-тестов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С начала года злоумышленники выдали более 10 тысяч фальшивок и заработали на этом около 5 миллионов грн. Схему организовал столичный предприниматель. Он уже привлекался к уголовной ответственности за подделку документов.

Мужчина организовал «подпольную лабораторию» в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники.

По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам «удобное» получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. В дополнение можно было приобрести сразу две «справки» — для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен.

Во время обыска в квартире организатора, правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации, поддельные печати медицинских учреждений, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, которые использовались для расчетов с клиентами.