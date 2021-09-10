Компанія Amazon заплатить за навчання 750 тисяч працівників

У США компанія Amazon оплатить навчання в коледжі для понад 750 тисяч співробітників. Це спосіб привабити й утримати персонал на жорсткому ринку праці у Штатах.

Про це йдеться у блозі компанії, а деталі повідомляє газета The Wall Street Journal.

Amazon покриє вартість навчання і підручників для співробітників, які здобувають ступінь бакалавра в різних університетах по всій країні. Такий бонус для персоналу з погодинною зарплатою буде доступний через 90 днів роботи в компанії. Назви конкретних навчальних закладів не наводяться. Компанія також покриє витрати на отримання ступеня молодшого спеціаліста, програму завершення середньої школи, сертифікацію англійської як другої мови або інші програми.