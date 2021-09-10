Компания Amazon заплатит за обучение 750 тысяч сотрудников

В США компания Amazon оплатит обучение в колледже для более чем 750 тысяч сотрудников. Это способ привлечь и удержать персонал на жестком рынке труда в Штатах.

Об этом говорится в блоге компании, а детали сообщает газета The Wall Street Journal.

Amazon покроет стоимость обучения и учебников для сотрудников, которые получают степень бакалавра в различных университетах по всей стране. Такой бонус для персонала с почасовой зарплатой будет доступен спустя 90 дней работы в компании. Названия конкретных учебных заведений не приводятся. Компания также покроет расходы на получение степени младшего специалиста, программу завершения средней школы, сертификацию английского как второго языка или другие программы.