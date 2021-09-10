Портал держпослуг «Дія» добу не працюватиме через оновлення

Портал державних послуг «Дія» до ночі 11 вересня не працюватиме через запуск оновлень.
На порталі оновлюють адресні довідники, щоб у майбутньому приналежність населених пунктів до громад відображалася без помилок.
«Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше», — заявили у пресслужбі порталу.
- За серпень і вересень в «Дії» зʼявилася можливість змінити приписку до військкомату онлайн і подати заяву на одруження, а в мобільному додатку для всіх українців став доступним COVID-сертифікат.