Байден вдруге поговорив телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін телефоном обговорили відповідальність США і Китаю за те, щоб конкуренція між ними не переростала в конфлікт.

Розмова відбулась у четвер, 9 вересня.

«Два лідери провели широку стратегічну дискусію, під час якої обговорили сфери, де наші інтереси збігаються, а також ті, де наші інтереси, цінності та погляди розходяться. Вони домовилися відкрито і прямолінійно обговорювати обидві групи питань», — йдеться в повідомленні Білого дому.

Глави держав домовилися уникати конфліктів на тлі конкуренції між країнами. Як повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації, лідери двох країн також торкнулися питання економіки, клімату та боротьби з поширенням коронавірусу.