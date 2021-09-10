Байден вдруге поговорив телефоном з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін телефоном обговорили відповідальність США і Китаю за те, щоб конкуренція між ними не переростала в конфлікт.
Розмова відбулась у четвер, 9 вересня.
«Два лідери провели широку стратегічну дискусію, під час якої обговорили сфери, де наші інтереси збігаються, а також ті, де наші інтереси, цінності та погляди розходяться. Вони домовилися відкрито і прямолінійно обговорювати обидві групи питань», — йдеться в повідомленні Білого дому.
Глави держав домовилися уникати конфліктів на тлі конкуренції між країнами. Як повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого представника американської адміністрації, лідери двох країн також торкнулися питання економіки, клімату та боротьби з поширенням коронавірусу.
- Раніше Байден заявив, що між Китаєм і США є гостра конкуренція, яка, на його думку, не повинна переростати в конфлікт. Президент США також пообіцяв не вплутуватися в торгові війни з КНР, як це робив його попередник Дональд Трамп. Це їхня друга розмова з лютого. У першій бесіді Байден заявив, що стурбований порушенням прав людини в Китаї.