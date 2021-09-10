Франція надала громадянство 12 тисячам працівників, які піддавалась ризику під час роботи в пандемію

Франція надала громадянство понад 12 тисячам передових робітників, чия робота піддавала їх ризику під час пандемії коронавірусу. Про це заявила міністр з питань громадянства Марлен Шіаппа, яку цитує The Guardian.

Громадянство вони отримали за прискореною процедурою, яка зазвичай триває до двох років. Також для них скоротили вимогу терміну проживання у країні перед отриманням громадянства — з пʼяти років до двох.

«Передові працівники відгукнулися на заклик нації, тому правильно, що нація робить крок назустріч їм. Країна вистояла завдяки їм. Я вітаю наших нових співвітчизників і дякую їм імʼям республіки. Країна їм теж дякує», — сказала Шіаппа.