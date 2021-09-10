Франция предоставила гражданство 12 тысячам работников, которые подвергалась риску во время работы в пандемию

Франция предоставила гражданство более 12 тысячам передовых работников, чья работа подвергала их риску во время пандемии коронавируса. Об этом заявила министр по вопросам гражданства Марлен Шиаппа, которую цитирует The Guardian.

Гражданство они получили по ускоренной процедуре, которая обычно длится до двух лет. Также для них сократили срок обязательного проживании в стране перед получением гражданства — с пяти лет до двух.

«Передовые работники откликнулись на призыв нации, поэтому правильно, что нация делает шаг навстречу. Страна выстояла благодаря им. Я поздравляю наших новых соотечественников и благодарю их от имени республики. Страна их тоже благодарит», — сказала Шиаппа.