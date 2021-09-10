Байден представив план боротьби з коронавірусом. Він передбачає обовʼязкову вакцинацію для федеральних службовців

Президент США Джо Байден оголосив про нові радикальні заходи з боротьби з коронавірусом. Вони включають обовʼязкову вакцинацію службовців федерального уряду та працівників великих компаній (для останніх є альтернатива — щотижневе тестування).

Про це Байден заявив у своєму зверненні в четвер, 9 вересня. Сам план є на сайті Білого дому.

Нововведення торкнеться близько 80 мільйонів робітників — це дві третини від усіх робітників у США. Крім цього, нові вимоги стосуватимуться близько 17 мільйонів медичних працівників в установах, які отримують федеральні пільги.

Тепер федеральних працівників, які відмовилися від щеплення, можуть звільнити. Також Байден доручив Міністерству праці США зажадати, щоб всі приватні підприємства зі 100 або більше співробітниками санкціонували вакцинацію або запитували у працівників докази негативного тесту на коронавірус не рідше ніж раз на тиждень. Компанії, які не дотримуються нових правил, можуть зіткнутися з тисячами доларів штрафів.

«Ідеться не про свободу або особистий вибір, а про захист себе й оточуючих», — сказав Байден.