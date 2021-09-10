Байден представил план борьбы с коронавирусом. Он предусматривает обязательную вакцинацию для федеральных служащих

Президент США Джо Байден объявил о новых радикальных мерах по борьбе с коронавирусом. Они включают обязательную вакцинацию сотрудников федерального правительства и работников крупных компаний (для последних есть альтернатива — еженедельное тестирование).

Об этом Байден заявил в своем обращении в четверг, 9 сентября. Сам план есть на сайте Белого дома.

Нововведение коснется около 80 миллионов работников — это две трети всех работающих в США. Кроме этого, новые требования будут касаться около 17 миллионов медицинских работников в учреждениях, которые получают федеральные льготы.

Теперь федеральных сотрудников, отказавшихся от прививки, могут уволить. Также Байден поручил Министерству труда США потребовать, чтобы все частные предприятия со 100 или более сотрудниками санкционировали вакцинацию или запрашивали у работников доказательства негативного теста на коронавирус не реже одного раза в неделю. Компании, которые не соблюдают новые правила, могут столкнуться с тысячами долларов штрафов.

«Речь идет не о свободе или личном выборе, а о защите себя и окружающих», — сказал Байден.