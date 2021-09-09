Компанія Facebook представила свої «розумні» окуляри. Через них можна знімати відео і слухати музику

Компанія Facebook представила свої «розумні» окуляри, які створила разом з американським виробником сонцезахисних окулярів Ray-Ban. Вони називаються Ray-Ban Stories.

Презентація відбулась у четвер, 9 вересня.

Початкова вартість окулярів $299. Вони надійдуть у продаж 9 вересня. Їх можна буде придбати онлайн, а також у деяких магазинах в США, Австралії, Канаді, Ірландії, Італії та Великої Британії. У них вбудовані дві камери роздільною здатністю 5 мегапікселів, які управляються кнопкою зйомки або за допомогою голосових команд Facebook Assistant «Привіт, Facebook, зроби відео». Вбудованої памʼяті вистачає приблизно на 500 фотографій або 35 тридцятисекундних відеороликів.

Вбудованих дисплеїв немає, зате є можливість передачі звуку по Bluetooth за допомогою завушників — це може бути музика або дзвінки.

Facebook

Крім цього, окуляри Ray-Ban Stories мають open-ear навушники і три мікрофони. Ray-Ban Stories будуть підключені до нового додатку Facebook View, який дозволить власникам окулярів ділитися фото і відео у Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Також є можливість зберегти створений контент на телефон.