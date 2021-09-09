Компания Facebook представила свои «умные» очки. Через них можно снимать видео и слушать музыку

Компания Facebook представила свои «умные» очки, которые создала вместе с американским производителем солнцезащитных очков Ray-Ban. Они называются Ray-Ban Stories.

Презентация состоялась в четверг, 9 сентября.

Начальная стоимость очков $299. Они поступят в продажу 9 сентября. Их можно будет приобрести онлайн, а также в некоторых магазинах в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Италии и Великобритании. В них встроены две камеры разрешением 5 мегапикселей, который управляются кнопкой съемки или с помощью голосовых команд Facebook Assistant «Привет, Facebook, сделай видео». Встроенной памяти хватает примерно на 500 фотографий или 35 тридцатисекундных видеороликов.

Встроенных дисплеев нет, зато есть возможность передачи звука по Bluetooth с помощью заушников — это может быть музыка или звонки.

Facebook

Кроме этого, у очков Ray-Ban Stories есть open-ear наушники и три микрофона. Ray-Ban Stories будут подключены к новому приложению Facebook View, которое позволит владельцам очков делиться фото и видео в Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Также есть возможность сохранить созданный контент на телефон.