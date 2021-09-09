«Розпал бабиного літа». Синоптики розповіли про погоду у вихідні

У вихідні в Україні пануватиме тепла та суха погода, температура вночі становитиме +11...+17 °C, удень до +28 °C.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

На заході країни з 10 до 13 вересня температура становитиме +24...+25 °C. На початку тижня в деяких районах можуть пройти дощі, але температура істотно не зміниться. Уночі буде прохолодно — до +12 °C.

У високогірʼї Карпат удень очікується до +18 °C, уночі +10...+11 °C. На Закарпатті переважно ясно, денна температура до +25 °C, нічна +10...+12 °C. Без опадів. На сході України очікується до +27 °C. У Харківській області повітря прогріється до +24 °C. Опадів у цих регіонах не прогнозують, лише невелику хмарність.

На півдні країни у вихідні вдень стовпчик термометра покаже +28 °C, уночі — до +17 °C. При цьому температура води у Чорному морі біля Одеси знизиться до +19 °C.

У центральних та північних областях України 10—13 вересня очікується легка хмарність. Температура повітря вдень +23...+25 °C. У Києві 10—13 вересня прогнозують +23...+24 °C, уночі до +15 °C.

Також ресурс повідомляє, що 11—12 вересня можливі невеликі геомагнітні бурі.