«Пора летіти». Вийшов перший трейлер нової частини «Матриці»

Компанія Warner Bros випустила перший трейлер бойовика «Матриця. Воскресіння» (Matrix Resurrections).

Про це пише Wired.

У ролику постарілий Нео (Кіану Рівз) нічого не памʼятає про війну з машинами і відвідує психіатра (Ніл Патрік Харріс), якому розповідає про дивні сни. Він також знайомиться з Трініті, яка теж нічого не памʼятає про їхнє спільне минуле. У справу знову вступає Морфеус і пропонує знамениті «синю» та «червону» таблетку, після чого всі герої знову опиняються в Матриці.

Видання зазначає, що після виходу перших частин фільму «червона» таблетка стала свого роду «метафорою політичного пробудження, прийняття крайніх правих і часто женоненависницьких поглядів». У 2020 році засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував твіт, яким закликав своїх послідовників «прийняти червону таблетку», на що дочка тодішнього президента США Іванка Трамп відповіла: «Прийнято!». Ліллі Вачовські, яка разом зі своєю сестрою Ланою створювала франшизу «Матриця» відповіла: «До біса вас обох».

«Це був один з перших, якщо не перший раз, коли творці фільму висловили невдоволення тим, як їхня творчість була запозичена темними куточками Інтернету», — зазначає видання.

Режисером картини виступила Лана Вачовскі. Премʼєра фільму в кінотеатрах і стримінговому сервісі HBO Max призначена на 22 грудня 2021 року.