«Пора лететь». Вышел первый трейлер новой части «Матрицы»

Компания Warner Bros выпустила первый трейлер боевика «Матрица. Воскрешение» (Matrix Resurrections).

Об этом пишет Wired.

В ролике заметно постаревший Нео (Киану Ривз) ничего не помнит о войне с машинами и посещает психиатра (Нилл Патрик Харрис), которому рассказывает о странных снах. Он также знакомиться с Тринити, которая также ничего не помнит. В дело снова вступает Морфеус и предлагает знаменитые «синюю» и «красную» таблетку, после чего все герои снова оказываются в Матрице.

Издание отмечает, что после выхода первых частей фильма «красная» таблетка стала своего рода «метафорой политического пробуждения, принятия крайне правых и часто женоненавистнических взглядов». В 2020 году основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал твит, призывающий своих последователей «принять красную таблетку», на что дочь тогдашнего президента США Иванка Трамп ответила: «Принято!». Лилли Вачовски, которая вместе со своей сестрой Ланой создавала франшизу «Матрица» ответила: «К черту вас обоих».

«Это был один из первых, если не первый раз, когда создатели фильма выразили недовольство тем, как их творчество было заимствовано темными уголками Интернета», — отмечает издание.

Режиссером картины выступила Лана Вачовски. Премьера фильма в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max назначена на 22 декабря 2021 года.