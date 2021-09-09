Пошивайло залишиться директором Музею Революції гідності. Він переміг у конкурсі

У конкурсі на посаду генерального директора Національного музею Революції гідності переміг діючий гендиректор Ігор Пошивайло.

Про це повідомляє пресслужби Українського інституту національної памʼяті (УІНП).

У середу, 8 вересня, відбулося друге засідання конкурсної комісії. Вона оцінила стратегічний план розвитку музею від Пошивайла і після презентації 7 з 9 членів комісії проголосували за призначення Пошивайла генеральним директором музею.

Тепер Пошивайла на відповідну посаду зобовʼязаний призначити голова Українського інституту національної памʼяті.