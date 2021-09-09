Пошивайло останется директором Музея Революции достоинства. Он победил в конкурсе

В конкурсе на должность генерального директора Национального музея Революции достоинства победил действующий гендиректор Игорь Пошивайло.

Об этом сообщает пресс-службы Украинского института национальной памяти (УИНП).

В среду, 8 сентября, состоялось второе заседание конкурсной. Она оценила стратегический план развития музея от Пошивайло и после презентации 7 из 9 членов комиссии проголосовали за назначение Пошивайло генеральным директором музея.

Теперь Пошивайло на соответствующую должность обязан назначить председатель Украинского института национальной памяти.