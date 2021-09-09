Пошивайло останется директором Музея Революции достоинства. Он победил в конкурсе

В конкурсе на должность генерального директора Национального музея Революции достоинства победил действующий гендиректор Игорь Пошивайло.
Об этом сообщает пресс-службы Украинского института национальной памяти (УИНП).
В среду, 8 сентября, состоялось второе заседание конкурсной. Она оценила стратегический план развития музея от Пошивайло и после презентации 7 из 9 членов комиссии проголосовали за назначение Пошивайло генеральным директором музея.
Теперь Пошивайло на соответствующую должность обязан назначить председатель Украинского института национальной памяти.
- 19 ноября правоохранители проводили обыски в Национальном музее Революции достоинства. В СБУ заявили, что обыски проводились по подозрению в растрате 111 млн гривен бюджетных средств. Под подозрением руководство музея.
- Директор музея Игорь Пошивайло заявил, что деньги находятся на счету генподрядчика. Обыски раскритиковали Петр Порошенко, волонтеры и депутаты «Евросолидарности». В Офисе президента обыски считают несвоевременными.
- В конце ноября Пошивайло вызвали на допрос.