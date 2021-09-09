Громадські організації закликали Раду не затверджувати процедуру відбору до КС без участі міжнародних експертів

Громадські організації закликали Верховну Раду не ухвалювати законопроєкт №4533 про конституційну процедуру без запровадження конкурсного добору суддів Конституційного суду за участі міжнародних експертів.

Про це йдеться у їхньому зверненні.

«Цей законопроєкт консервує політичні призначення суддів Конституційного Суду та збереже залежність КСУ від чинної влади. Справжня реформа Конституційного Суду можлива винятково у разі запровадження конкурсної процедури відбору за участі міжнародних експертів», — йдеться у заяві.

2 вересня на засіданні парламентського комітету з правової політики під головуванням депутата фракції «Слуга народу» Андрія Костіна нардепи відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного Суду.

«Таким чином, профільний комітет вирішив виключити раніше враховані правки щодо конкурсної процедури відбору кандидатів на посаду судді КСУ, залишивши її такою, яка є на сьогодні. Це суперечить другому висновку Венеційської комісії від грудня 2020 року, у якому члени Комісії відзначили, що «існує загальне відчуття, що призначення суддів переважно є політично вмотивованим». А тому призначати нових суддів Конституційного Суду можна лише за новою процедурою, важливу роль у якій мають відіграти міжнародні та громадські експерти», — наполягають активісти.

Вони нагадали, що у січні посли «Великої сімки» закликали Україну припинити поточні конкурси до Конституційного Суду до запровадження прозорої процедури добору його суддів. Посли також радили запровадити справжню конкурсну процедуру добору суддів КС за значної участі міжнародних експертів.

Активісти наполягають, що якщо депутати підтримають законопроєкт №4355 без поправки про залучення міжнародних експертів до відбору суддів КС, вони свідомо зберігають залежність Конституційного Суду від політичної кон’юнктури, що уможливить і подальше ухвалення цим судом «замовних, антиукраїнських рішень, зрежисованих державою-агресором».

Також активісти закликають нардепів невідкладно розглянути законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, що п’ятий місяць знаходиться у комітеті з правової політики.

Звернення підписали Фундація DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан.