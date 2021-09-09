Глава НБУ: Сума другого траншу від МВФ Україні може бути більшою за $700 млн

Другий транш за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду для України може бути більшим за очікувану суму через пропуск попередніх термінів надання траншу. Сама місія Фонду очікується у вересні.
Про це повідомив глава Національного банку України Кирило Шевченко.
«Другий транш повинен становити 500 млн СПЗ, це десь 700 мільйонів доларів, але з урахуванням пропуску декількох траншів сума може бути збільшена. Але детальніше — після дискусії з Фондом у вересні», — сказав він під час пресбрифінгу.
Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже пʼять мільярдів доларів із негайним виділенням 2,1 мільярда доларів першого траншу.
- Після виділення першого траншу було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року і 15 травня і 15 жовтня — 2021-го. Розміри другого і третього траншу становлять по 700 мільйонів доларів, третього — 560 мільйонів доларів і завершального четвертого — 980 мільйонів доларів.
- Утім, цей план порушили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
- У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, та ще низку поправок до законів.