Глава НБУ: Сумма второго транша от МВФ Украине может быть выше $700 млн

Второй транш по программе stand-by от Международного валютного фонда для Украины может быть больше ожидаемой суммы из-за пропуска предыдущих сроков предоставления транша. Сама миссия Фонда ожидается в сентябре.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

«Второй транш должен составлять 500 млн СПЗ, это где-то 700 миллионов долларов, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но детальнее — после дискуссии с Фондом в сентябре», — сказал он в ходе пресс-брифинга.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.