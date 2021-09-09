Польща, Норвегія та Фінляндія дозволили вʼїзд туристам з України

Кулеба пояснив, що 10-денний карантин у Польщі для туристів буде скорочено за наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж протягом 7 днів з моменту вʼїзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційній системі запису про негативний результат тесту.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Крім того, Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що Норвегія та Фінляндія також дозволили вʼїзд для вакцинованих українців. Так, вʼїзд до Норвегії можливий при наявності цифрового COVID-сертифіката. У разі його відсутності необхідно:

надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);

пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;

залишатися на карантині в готелі (10 днів).

Своєю чергою, вʼїзд до Фінляндії дозволено виключно вакцинованим українцям. Норвегія та Фінляндія визнають усі вакцини, які використовуються в Україні — у тому числі Covishield та Sivonac (CoronaVac).