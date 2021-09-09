Польша, Норвегия и Финляндия разрешили въезд туристам из Украины

С 9 сентября Польша разрешила въезд туристам из Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
Кулеба пояснил, что 10-дневный карантин в Польше для туристов будет отменяться при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее чем в течение 7 дней с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.
От карантина освобождаются:
- вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС — Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
- те, кто переболел COVID-19 (при наличии документального подтверждения);
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.
Кроме того, Министерство здравоохранения сообщило, что Норвегия и Финляндия также разрешили въезд для вакцинированных украинцев. Так, въезд в Норвегию возможен при наличии цифрового COVID-сертификата. В случае его отсутствия необходимо:
- получить негативный ПЦР-тест (в течение 24 часов);
- пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорту;
- оставаться на карантине в гостинице (10 дней).
В свою очередь, въезд в Финляндию разрешено исключительно вакцинированным украинцам. Норвегия и Финляндия признают все вакцины, которые используются в Украине — в том числе Covishield и Sivonac (CoronaVac).
- Германия разрешила украинцам с 18 июля беспрепятственно въезжать на свою территорию.
- Правительство Италии внесло изменения в правила въезда из стран категории D, в которые входит и Украина. Теперь вакцинированные туристы могут въехать без необходимости проходить 5-дневный карантин.